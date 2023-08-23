Медведев пообещал победить фашизм «как на Курской дуге в 1943-м»

Россия одержит победу над фашизмом подобно тому, как это было сделано на Курской дуге. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во «ВКонтакте».

Исторические параллели между текущими событиями и Великой Отечественной войной он провел в день 78-й годовщины окончания Курской битвы.

Зампред Совбеза отметил важность этой даты и заявил, что на Курской дуге был сделан еще один шаг к разгрому фашизма. Тогда все в итоге закончилось водружением Знамени Победы над Рейхстагом, напомнил он.

«Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!» — заключил Медведев.