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Медведев пообещал победить фашизм «как на Курской дуге в 1943-м»

Россия одержит победу над фашизмом подобно тому, как это было сделано на Курской дуге. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во «ВКонтакте».

Медведев пообещал победить фашизм «как на Курской дуге в 1943-м»
© РИА Новости

Исторические параллели между текущими событиями и Великой Отечественной войной он провел в день 78-й годовщины окончания Курской битвы.

Зампред Совбеза отметил важность этой даты и заявил, что на Курской дуге был сделан еще один шаг к разгрому фашизма. Тогда все в итоге закончилось водружением Знамени Победы над Рейхстагом, напомнил он.

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«Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!» — заключил Медведев.

Ранее ФСБ России рассекретила архив о раскрытии плана операции «Цитадель» перед Курской битвой. Летом 1943-го года советские разведчики узнали о планах немецких войск наступать от Орла на Пензу и от Белгорода на Малоархангельск. Таким образом вермахт хотел взять реванш за поражения под Москвой и Сталинградом.

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