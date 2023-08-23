Захарова прокомментировала заявления США об отсутствии соперничества с БРИКС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США «нагло врут», утверждая, что группа БРИКС не является геополитическим соперником для Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.
С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), одной из главных его тем называли возможное расширение блока. Более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, почти два десятка из них официально обратились с такой просьбой. В числе кандидатов на вступление называли Саудовскую Аравию, Алжир, Иран, Аргентину, Египет и Мексику.
Как заявил 22 августа советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в Вашингтоне не считают, что БРИКС «эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще».
«Они не лукавят – они просто врут. Они врут нагло», - так прокомментировала это Захарова.
Представитель МИД заявила, что США «все проворонили и все пропустили», занимаясь «геополитическим демонтажем режимов» в соседних с Россией странах.
«Никакой Салливан об этом вам не расскажет, но своим развитием мы представляем для них угрозу. Именно тем, что производим, созидаем и равноправно справедливо этим делимся. Как мы делились своими энергетическими ресурсами и готовы были это делать», - подчеркнула Захарова.