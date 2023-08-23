Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США «нагло врут», утверждая, что группа БРИКС не является геополитическим соперником для Вашингтона . Об этом сообщает радио Sputnik.

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), одной из главных его тем называли возможное расширение блока. Более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, почти два десятка из них официально обратились с такой просьбой. В числе кандидатов на вступление называли Саудовскую Аравию, Алжир, Иран, Аргентину, Египет и Мексику.