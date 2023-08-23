Захарова поздравила сенатора Карасина с днем рождения
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) Мария Захарова 23 августа поздравила с днем рождения председателя Комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина.
Сенатору исполняется 74 года.
«Первый брифинг в МИД, который я увидела вживую в рамках студенческой практики, вел именно Григорий Борисович», — поделилась Захарова в соцсетях.
По ее словам, тогда это был космически недосягаемый уровень.Основы заложены высочайшими профессионалами, подчеркнула дипломат.
Карасин представляет в палате регионов Сахалинскую область. Ранее занимал должность статс-секретаря- заместителя министра иностранных дел России. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации». Сенатор награжден орденами Александра Невского, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.