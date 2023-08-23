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Джабаров назвал бесплатную поставку зерна в Африку достойным ответом Западу

Государства БРИКС в очередной раз доказывают настроенность на достижение поставленных Организацией Объединенных Наций (ООН) целей глобального развития, а безвозмездная поставка Москвой странам Африки зерна является достойным ответом «кликушам» Запада. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров назвал бесплатную поставку зерна в Африку достойным ответом Западу
© Парламентская газета

Он отметил, что Президент России Владимир Путин в своем обращении к гостям и участникам Делового форума БРИКС подчеркнул многоплановость партнерства и нацеленность союза на борьбу с бедностью, расширение доступа населения к качественным услугам здравоохранения, искоренение голода и укрепление продовольственной безопасности. Именно такие цели обозначены в ООН в качестве приоритетов глобального развития, уточнил Джабаров.

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«Инициатива России о безвозмездной поставке шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна — достойный ответ кликушам Запада, фактически сорвавшим зерновую сделку. В этом же ряду особое внимание России к странам Африканского континента, развитию новых международных транспортных коридоров», — написал парламентарий на своей странице в соцсети 23 августа.

Он также выразил надежду на то, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш услышит инициативы БРИКС.

В России неоднократно говорили, что условия зерновой сделки в отношении Москвы не соблюдались, но, несмотря на это, соглашение продлевалось, в последний раз — до 17 июля. В этот день пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении действия черноморских договоренностей. В конце июля Владимир Путин сообщил, что Москва готова поставить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно. 10 августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время.

Как писала «Парламентская газета», лидеры 23 стран, включая Аргентину, Белоруссию, Египет и Таиланд, выразили желание вступить в состав БРИКС. Среди этих государств также Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Куба, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.

БРИКС — это межгосударственный союз пяти государств (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который объединяет усилия стран в вопросах укрепления экономики и развития хозяйства. Союз был основан в 2016 году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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