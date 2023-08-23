Джабаров назвал бесплатную поставку зерна в Африку достойным ответом Западу
Государства БРИКС в очередной раз доказывают настроенность на достижение поставленных Организацией Объединенных Наций (ООН) целей глобального развития, а безвозмездная поставка Москвой странам Африки зерна является достойным ответом «кликушам» Запада. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он отметил, что Президент России Владимир Путин в своем обращении к гостям и участникам Делового форума БРИКС подчеркнул многоплановость партнерства и нацеленность союза на борьбу с бедностью, расширение доступа населения к качественным услугам здравоохранения, искоренение голода и укрепление продовольственной безопасности. Именно такие цели обозначены в ООН в качестве приоритетов глобального развития, уточнил Джабаров.
«Инициатива России о безвозмездной поставке шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна — достойный ответ кликушам Запада, фактически сорвавшим зерновую сделку. В этом же ряду особое внимание России к странам Африканского континента, развитию новых международных транспортных коридоров», — написал парламентарий на своей странице в соцсети 23 августа.
Он также выразил надежду на то, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш услышит инициативы БРИКС.
В России неоднократно говорили, что условия зерновой сделки в отношении Москвы не соблюдались, но, несмотря на это, соглашение продлевалось, в последний раз — до 17 июля. В этот день пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении действия черноморских договоренностей. В конце июля Владимир Путин сообщил, что Москва готова поставить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно. 10 августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время.
Как писала «Парламентская газета», лидеры 23 стран, включая Аргентину, Белоруссию, Египет и Таиланд, выразили желание вступить в состав БРИКС. Среди этих государств также Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Куба, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.
БРИКС — это межгосударственный союз пяти государств (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который объединяет усилия стран в вопросах укрепления экономики и развития хозяйства. Союз был основан в 2016 году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).