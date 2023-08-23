Путин оценил работу команды Балицкого в Запорожской области

Президент России Владимир Путин назвал команду временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого «мобилизованной» и выразил надежду, что местные жители это чувствуют. Об этом пишет РИА Новости.

«Вся команда ваша мобилизована, в самом хорошем смысле этого слова. Очень надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой людям приходится жить, вам приходится работать», — указал глава российского государства.

Владимир Путин также упомянул, что ситуация в Запорожской области «стабилизируется» в социальной сфере и экономике. Он признал, что для полноценного восстановления еще многое предстоит сделать, и пообещал оказывать всяческую поддержку.

В свою очередь Евгений Балицкий рассказал президенту РФ, что все школьники в Запорожской области обеспечены учебниками, а учебные учреждения охраняются в соответствии с требованиями Росгвардии. Он уточнил, что подготовка школ к новому учебному году находится под контролем первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.