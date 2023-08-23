Путин оценил ситуацию на линии соприкосновения
Ситуация на линии соприкосновения в данный момент стабильна, а командование Украины ведет себя так, будто солдаты не полях сражений, которых они посылают в бой, не их собственные граждане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником, передает РИА Новости.
«Сейчас ситуация на линии соприкосновения стабильная», — сказал президент.
Он добавил, что следит за действиями Киева и порой не понимает их.
«У меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля... Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе. Но это их дела, их проблемы», — указал Путин.
Ранее российские военные ударили ракетами «Кинжал» по авиабазе, где могли храниться ракеты Storm Shadow. Читателей британского издания Daily Mail ужаснулись тем, как Вооруженные силы Украины используют и хранят британское вооружение.
«Они все хранят в одном месте, ну и бред. Вот сейчас Зеленский снова начнет требовать еще денег, чтобы помочь бороться с русскими», — указал Dmaop.
Rev I.M JOLLY. считает, что на каждую атаку Вооруженных сил Украины по России Украина получает удар в десять раз сильнее. Vicki greene добавила, что поставить Киеву еще ракет Storm Shadow будет очень глупо.