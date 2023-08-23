Медведев заявил, что Зеленского ждет судьба экс-президента Грузии Саакашвили

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "АиФ" высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, которого "Запад использовал в своих целях и который сейчас оказался в тюрьме". По словам Медведева, сейчас Запад сделал на Зеленского особую ставку, и очевидно, что "нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси".
"Нет никаких гарантий, что Запад в очередной раз не проведет конкурс на самого никчемного, управляемого и бездарного политика, чтобы сделать его своей новой марионеткой где-нибудь на руинах Украины или в другом месте поблизости от российских границ", - заявил зампред Совбеза РФ.
В начале августа Медведев рекомендовал Зеленскому побывать в Одессе, Львове, Харькове, Измаиле и других городах, чтобы убедиться лично в результатах работы военных РФ и сделать выводы. По мнению Медведева, если украинский лидер действительно побывает в ряде городов страны, то он сможет оценить последствия решений Киева. До этого Медведев заявил, что отказ украинских властей от переговоров с Москвой позволит России "довести начатое в ходе СВО до конца".