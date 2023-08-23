Медведев заявил, что Зеленского ждет судьба экс-президента Грузии Саакашвили

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "АиФ" высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, которого "Запад использовал в своих целях и который сейчас оказался в тюрьме". По словам Медведева, сейчас Запад сделал на Зеленского особую ставку, и очевидно, что "нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси".