Медведев заявил, что ВПК России доказал свою эффективность

"Как и 15 лет назад (во время грузино-югоосетинского конфликта - прим. ТАСС), совершенно очевидно, что ни ежедневные обстрелы [со стороны ВСУ] мирных городов и мостов, ни иные провокации, включая политические убийства и теракты, эффекта не имеют", - написал он. "Военно-промышленный комплекс России не только доказал свою способность полностью обеспечивать нужды СВО, но и большой технологический и производственный потенциал", - считает Медведев.