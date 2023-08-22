Захарова: РФ готова к серьезным предложениям по конфликту на Украине

Россия открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине и готова ответить на серьёзные предложения по этой теме. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В интервью бразильскому агентству Brasil de Fato она отметила, что Москва высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы, которые направлены на достижение мира.

«Мы всегда были и остаёмся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьёзные предложения», — сказала Захарова.

Она отметила, что украинское правительство прервало и поставило под запрет переговоры с Россией.