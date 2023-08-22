Главное из видеообращения Путина на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам саммита БРИКС. Запись обращения доступна на сайте Кремля.

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По словам президента, «дедолларизация» в рамках расчётов между странами-членами БРИКС является необратимым процессом, который набирает силу.

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«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат – доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается: в прошлом году она составила всего лишь 28,7%», – рассказал он.

Путин также указал на то, что торговый оборот между Россией и странами-участниками БРИКС превысил 230 миллиардов долларов.

«Что касается России, то наш торговый оборот с партнерами по БРИКС прибавил 40,5% и составил рекордные более 230 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 35,6% – до 134,7 миллиарда долларов».

По словам президента, Россия выступает за наращивание сотрудничества для стабильного обеспечения продовольствием и энергоресурсами стран Глобального Юга.

«Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга», – рассказал он.

В продолжении этой темы Путин добавил, что Россия планирует безвозмездно отправить по 25-50 тысяч тонн зерна шести странам Африки.

«В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются», – заявил президент.

Кроме того, Путин также заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке, если всё её условия будут выполнены. «Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться – только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», – подчеркнул он.