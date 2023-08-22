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Путин назвал условие для возвращения РФ к зерновой сделке

Россия вернется к участию в зерновой сделке только при выполнении всех обязательств перед ней. Об этом на саммите БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин назвал условие для возвращения РФ к зерновой сделке
© ТАСС

«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться — только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — сказал он.

Путин отметил, что РФ намеренно чинили препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняли ее в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Кроме того, по его словам, ни одно из условий зерновой сделки, которые выставляла Россия, выполнено не было, их «попросту игнорировали».

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