Путин назвал условие для возвращения РФ к зерновой сделке

Россия вернется к участию в зерновой сделке только при выполнении всех обязательств перед ней. Об этом на саммите БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин , передает ТАСС.

«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться — только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — сказал он.

Путин отметил, что РФ намеренно чинили препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняли ее в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Кроме того, по его словам, ни одно из условий зерновой сделки, которые выставляла Россия, выполнено не было, их «попросту игнорировали».