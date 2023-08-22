Путин рассказал об альтернативе украинскому зерну
Президент России Владимир Путин рассказал об альтернативе украинскому зерну после выхода из продуктового соглашения. Его слова приводит ТАСС.
«Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай», — заявил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о полном восстановлении украинского агроэкспорта. По его словам, важно осуществить восстановление транзита и экспорта украинского зерна в полном объеме с 15 сентября.
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