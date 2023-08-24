Пушков: США пытаются сохранить лицо, отрицая конкуренцию с БРИКС

Американские власти стремятся «сохранить лицо», когда заявляют, что не видят в БРИКС геополитического конкурента. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков.

По его словам, БРИКС неизбежно будет играть геополитическую роль. В подтверждение своих слов он процитировал французскую газету Le Figaro, которая написала, что все хотят вступить в объединение.

»Администрация США пытается сохранить лицо, заявив, что не рассматривает БРИКС как геополитического соперника», — подчеркнул Пушков.

Он отметил, что БРИКС, не будучи G7, неизбежно будет играть важную геополитическую роль. Пушков напомнил об единодушном отказе стран — членов БРИКС поддержать антироссийские санкции Запада и призывах отказаться во взаимных расчетах от доллара.