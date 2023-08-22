Главные заявления Путина на Совете по национальным проектам

Во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений. Мы собрали главное из них.

©

По словам президента, в России наблюдаются устойчивые темпы экономического роста. Он также добавил, что по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших мировых экономик.

Видео дня

«По данным Всемирного банка, РФ вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики», – заявил Путин.

Путин также отметил, что отечественные производители осваивают новые ниши, часть из которых освободилась после ухода западных компаний.

«Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили, а масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты и так далее, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса», – рассказал он.

В целом президент оценил бюджетную ситуацию в стране как устойчивую. По его словам, риска для макроэкономической стабильности не наблюдается.

«Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне – около 2% ВВП», – добавил Путин.

Путин также заявил, что в России выросла доля расчётов с дружественными странами, которые проводились в рублях или национальных валютах.

«Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и дружественные валюты. Так, за 1,5 года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое – с 12% до 42%, а если считать с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%», – заявил он.

В числе приоритетов государства президент назвал «обеспечение кадрового суверенитета страны». Также Путин отдельно выделил важность подготовки специалистов по наиболее дефицитным вакансиям.

Президент также потребовал от кабмина и Центрального Банка России сделать программу добровольных долгосрочных сбережений максимально удобной для всех граждан. Напомним, что программа стартует с 2024 года.

«Этот инструмент позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности», – подчеркнул он.

Путин также указал на низкую популярность акций российского фондового рынка среди отечественных компаний. Он призвал правительство сделать фондовый рынок РФ более привлекательным.

«Отмечу, что сейчас российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке. С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения, кстати, они были удачными», – заявил он.

При этом президент назвал необходимым снижение спекулятивного спроса и контроль оттока капитала на фоне волатильности на фондовом рынке России.

«Нужно работать, в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка», – заявил Путин.

Кроме того, президент заявил, что в 2023 году может произойти новый рекорд по вводу жилья. Он уточнил, что благодаря этому около 3,7 миллионов семей улучшат свои жилищные условия.

«У нас хороший темп был в 2021 году – 92,6 млн кв. метров жилья, в 2022 году – 102,7 млн, и я думаю, что в этом году мы тоже превысим 102 млн кв. метров», – рассказал он.

По словам президента, за первое полугодие 2023 года реальные доходы граждан России выросли на 4,7%.

«Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%. Опять же, хочу это тоже подчеркнуть, отметить – в реальном выражении. То есть с учетом инфляции», – сообщил Путин.

На фоне этого президент указал главам регионов на то, что динамика зарплат является прямым показателем эффективности их управленческих команд.

«Я обращаю внимание коллег в регионах, на местах: динамика заработных плат в экономике субъектов Федерации – это один из главных показателей эффективности управленческих команд. Интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций к созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры. Нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы», – заявил он.

Кроме того, с 1 января 2024 года произойдёт повышение МРОТ на 18,5%.

«С 1 января МРОТ был повышен на 6,3%, сейчас он составляет 16 тыс. 242 рубля в месяц. А с 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников», – рассказал Путин.

При этом президент не обошёл стороной вопрос инфляционных рисков. По словам Путина, такие риски растут, и перед правительством стоит задача сдержать рост цен.

«Объективные данные показывают, что инфляционные риски – хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно – инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план», – уточнил президент.

Путин также заявил, что ожидаемая средняя продолжительность жизни в России вернулась к допандемийному уровню.

«Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас "присела", как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», – рассказал президент.