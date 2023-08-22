Путин оценил текущую бюджетную ситуацию в РФ

Президент России Владимир Путин на совещании по национальным проектам рассказал, что текущая бюджетная ситуация в РФ в целом устойчивая. Об этом пишет ТАСС.

«Текущая бюджетная ситуация в РФ в целом устойчивая и не несет рисков макроэкономической стабильности», - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что бюджет державы за июль-сентябрь будет сведен с профицитом. Он добавил, что по итогам года превышение доходов над расходами составит запланированные 2% ВВП.

Президент уточнил, что более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей углеводородов.