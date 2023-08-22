Сенатор Цеков выступил против расширения состава Совбеза ООН

В нынешней ситуации, в очень непростых, конфликтных условиях я скептически отношусь к решению президента Бразилии о расширении Совета Безопасности ООН, несмотря на уважение к этому государству и его главе. Даже не скептически, я против, чтобы сейчас решать данный вопрос. На мой взгляд, увеличение числа стран в совете приведет не к увеличению числа возможностей решать проблемы мирового порядка, а к ухудшению. Поддержание этой идеи может привести к новым конфликтам уже на этапе избрания нового кандидата, — рассказал Цеков.