В Госдуме назвали нерациональным запрет iPhone для россиян

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал запрет на использование iPhone для обычных россиян нерациональным. Его слова публикует Telegram-канал IT-комитета Госдумы.

«Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определенным источником информации», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что в случае, если гражданин не занят государственной службой или не работает на ключевых для страны производствах, то запрет использования гаджета нерационален.

«Сегодня iPhone нет полноценной альтернативы с пользовательской точки зрения», — высказался Хинштейн.

1 августа стало известно о том, что ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, начал проверку iPhone и iPad на защищенность от слежки. Хинштейн назвал эту меру необходимой. Он также отметил, что невозможно гарантировать, что персональные данные, уходящие на серверы Apple, хранятся в безопасности.