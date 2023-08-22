Российская делегация не получила визы для участия в сессии ГА ООН
Российская делегация запросила визы США, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН 19 сентября. Но ответа нет, рассказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Сенатор, правда, утонил, что запрос только отправлен и еще "рано об этом говорить". Но, подчеркнул он, хотелось бы получить американские визы до отлета, а не как прежде.
Напомним, что около года назад несколько членов российской делегации не получили визы США, в том числе два человека из официальной части делегации. Сопровождающих дипломатов журналистов вообще не пустили в Нью-Йорк - разрешения на поездку не получил ни один из них.
Кроме того, тогда решения о выдаче виз членам делегации дипломаты ждали до последней минуты перед отлетом.