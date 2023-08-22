Российская делегация не получила визы для участия в сессии ГА ООН

Российская делегация запросила визы США, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН 19 сентября. Но ответа нет, рассказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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Сенатор, правда, утонил, что запрос только отправлен и еще "рано об этом говорить". Но, подчеркнул он, хотелось бы получить американские визы до отлета, а не как прежде.

Напомним, что около года назад несколько членов российской делегации не получили визы США, в том числе два человека из официальной части делегации. Сопровождающих дипломатов журналистов вообще не пустили в Нью-Йорк - разрешения на поездку не получил ни один из них.