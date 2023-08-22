В Госдуме предложили украсить все российские города муралами с героями СВО

Дома во всех российских городах следует расписать муралами с портретами участников спецоперации на Украине, чтобы подрастающее поколение запомнило их. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова члена думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

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Он заявил, что дети лучше воспринимают яркие и красочные рисунки, а не длинные тексты. Благодаря этому, считает парламентарий, общество не только выразит уважение участникам СВО, но расскажет юным жителям страны о них.

Колунов предложил украсить стены большими портретами именно участников боевых действий, а также тех, кто отличился на фронте. Депутат выразил уверенность, что в каждом российском городе найдутся свои герои и подвиги.