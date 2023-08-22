Власти Адыгеи прокомментировали сообщения о введении особого положения

Информация о введении в Адыгее особого положения не соответствует действительности, заявило правительство республики в официальном Telegram-канале.

«В различных телеграм-каналах появилась информация о том, что на сайте Государственного Совета-Хасэ РА было размещено обращение главы республики Мурата Кумпилова , содержащее ложные данные о введении в регионе "особого положения". Это фейк»,— заявили власти РА.

Они обратились к местным жителям с просьбой доверять данным, которые публикуют официальные источники.

В начале июня в ряде Telegram-каналов распространялась информация о проведении на территории России, в том числе в Краснодарском крае, так называемых референдумов для создания независимых республик. Позднее с заявлением выступил региональный оперативный штаб. Он сообщил, что заявления являются фейком.