Старовойт подписал закон о предоставлении бесплатных земельных участков военным

«Теперь его действие распространится и на военнослужащих — участников спецоперации, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами», — написал он в Telegram .

Ранее управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова рассказала, что в России действует несколько региональных и федеральных программ, по которым граждане могут получить от государства участок земли бесплатно или на льготных условиях.