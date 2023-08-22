Во вторник, 22 августа, президент РФ Владимир Путин принял участие в 15-м саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеосвязи. 15-й саммит стран - участниц организации проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа под лозунгом "БРИКС и Африка: Партнерство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности".