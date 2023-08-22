Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР

Самолет главы российской дипломатии, как и во время январского визита в Преторию, приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

Президент России Владимир Путин примет полноформатное участие в саммите по видео-конференц-связи. Среди прочего российский лидер проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении 2024 году.