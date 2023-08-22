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Патрушев: США расширяют военную инфраструктуру в АТР, приближая ее к границам РФ и Китая

США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев обвинил США в приближении военной инфраструктуры к границам РФ
© РИА Новости

"Следует отметить, что в целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России.

По его словам, Вашингтон "бесцеремонно расширяет военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая".

Патрушев заявил о последствиях милитаризма Японии для Дальнего Востока

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что США образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), а также рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза "тихоокеанской четверки": США, Япония, Австралия, Филиппины.

Как ранее сообщало агентство Kyodo, Австралия, США и Япония 23 августа проведут совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. По его сведениям, три страны направят крупные военные корабли в район Филиппин.

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