Патрушев обвинил США в приближении военной инфраструктуры к границам РФ

США ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Следует отметить, что в целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России.

По его словам, Вашингтон "бесцеремонно расширяет военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая".

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что США образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), а также рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза "тихоокеанской четверки": США, Япония, Австралия, Филиппины.