Патрушев заявил о последствиях милитаризма Японии для Дальнего Востока

"В начале ХХ века Япония оккупировала Сахалин. За 20 лет этой оккупации японские власти планомерно уничтожали русское население, запрещали русский язык, переименовывали улицы и населенные пункты. Это длилось до сентября 1945 года, когда советские войска за две недели разгромили миллионную Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, Сахалин и Курильские острова", - сказал секретарь Совбеза РФ, подчеркнув, что таким образом советские солдаты спасли "сотни тысяч жизней союзников" и "миллионы японцев".