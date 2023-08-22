Патрушев посетит Магадан

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отправляется с поездкой на Дальний Восток. Он посетит Магадан.

Там Патрушев сегодня соберет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в округе. В нем примут участие главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам нацбезопасности в разных федеральных округах. На них он традиционно затрагивает не только текущие вопросы, но и подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в этом округе. Предыдущее такое мероприятие было посвящено обстановке на Северо-Западе.