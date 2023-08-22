Путин поздравил россиян с Днем флага

Он также обратил внимание на то, что российский триколор, который начал использоваться в качестве символа России еще при Петре I, вновь был поднят над страной 22 августа 1991 года.

"C этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны", - подчеркнул Путин.

"Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять идти только вперед, до победы, утверждать славу России", - указал президент.

22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР", согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации. В 1993 году вышел указ о Государственном флаге России, которым лазоревый цвет полотнища был заменен на синий, а алый - на красный. День флага был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году.