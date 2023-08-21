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Захарова заявила, что в БРИКС обсудят повышение роли нацвалют в торговле

В повестку саммита БРИКС, который пройдет 22-24 августа в ЮАР, включены вопросы формирования устойчивых платежных инструментов и повышение роли национальных валют во взаимных операциях. Об этом 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Захарова заявила, что в БРИКС обсудят повышение роли нацвалют в торговле
© Парламентская газета

Как отметила дипломат, страны объединения уделяют серьезное внимание развитие сотрудничества в финансовой сфере, в том числе укреплению потенциала Нового банка развития и Пула условных валютных резервов.

«Повесткой дня предстоящего саммита предполагается обсуждение вопросов, связанных с формированием устойчивых к внешним рискам платежных инструментов и повышением роли национальных валют во взаимных операциях», — отметила Захарова.

При этом она заметила, что указанные вопросы нуждаются в тщательной проработке на уровне экспертов, притом, что решения в БРИКС принимаются на базе консенсуса.

«Стоит отметить, что в последнее время дедолларизация становится объективной глобальной тенденцией, которая объясняется возрастающим недоверием к созданным западными странами финансовым механизмам», — обратила внимание представитель внешнеполитического ведомства, отметив, что снизить зависимость от доллара стремятся не только члены БРИКС, но и некоторые другие страны.

Ранее сообщалось, что в саммите БРИКС в Йоханнесбурге примут участие более 40 иностранных лидеров. При этом Как писала главы 23 стран, включая Аргентину, Белоруссию, Египет и Таиланд, выразили желание вступить в состав объединения. Среди этих государств также Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Куба, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.