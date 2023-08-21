Захарова заявила, что в БРИКС обсудят повышение роли нацвалют в торговле

В повестку саммита БРИКС, который пройдет 22-24 августа в ЮАР, включены вопросы формирования устойчивых платежных инструментов и повышение роли национальных валют во взаимных операциях. Об этом 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Как отметила дипломат, страны объединения уделяют серьезное внимание развитие сотрудничества в финансовой сфере, в том числе укреплению потенциала Нового банка развития и Пула условных валютных резервов.

«Повесткой дня предстоящего саммита предполагается обсуждение вопросов, связанных с формированием устойчивых к внешним рискам платежных инструментов и повышением роли национальных валют во взаимных операциях», — отметила Захарова.

При этом она заметила, что указанные вопросы нуждаются в тщательной проработке на уровне экспертов, притом, что решения в БРИКС принимаются на базе консенсуса.

«Стоит отметить, что в последнее время дедолларизация становится объективной глобальной тенденцией, которая объясняется возрастающим недоверием к созданным западными странами финансовым механизмам», — обратила внимание представитель внешнеполитического ведомства, отметив, что снизить зависимость от доллара стремятся не только члены БРИКС, но и некоторые другие страны.