Косачев рассказал о миссии России в БРИКС

«Надо выносить за скобки разногласия, а они существуют, и, самое важное, вычленять во всем спектре вопросов то, что не вызывает сомнений ни у одной страны-участницы объединения. И на основе этого совершать шаги в искомом направлении», — считает вице-спикер.