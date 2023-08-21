Косачев рассказал о миссии России в БРИКС
Наша страна имеет большой потенциал в поиске тех решений, которые могли бы быть поддержаны и одобрены всеми странами БРИКС, даже несмотря на какие-то разногласия между ними. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
В ЮАР 22-24 августа пройдет саммит БРИКС.
Косачев считает, что главной задачей в рамках БРИКС сегодня является выведение всех стран-участниц на достижение консенсуса.
«Надо выносить за скобки разногласия, а они существуют, и, самое важное, вычленять во всем спектре вопросов то, что не вызывает сомнений ни у одной страны-участницы объединения. И на основе этого совершать шаги в искомом направлении», — считает вице-спикер.
Он уверен, что у России есть очевидный потенциал по поиску решений, с которыми все страны могут согласиться.
«Именно в этом, считаю, заключается наша миссия в БРИКС. И мы ее выполним», — заявил Константин Косачев.