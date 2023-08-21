Слуцкий рассказал о цене «игры в самолетики» для Украины

Ценой «игры в самолетики» в вопросе поставок киевскому режиму F-16 будут затягивание конфликта, новые жертвы и разрушения. Об этом 21 августа сообщил в своих соцсетях глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Как писала «Парламентская газета», ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды пообещали поставить на Украину собственные истребители американского производства F-16, при этом якобы выдвигается условие использования их Киевом только на территории страны.

В этой связи Слуцкий усомнился в соблюдении украинской властью указанного обещания, отметив при этом, что обещанные Киеву самолеты «погоды для ВСУ, явно, не сделают». По мнению депутата, поставка таких образцов авиации является скорее всего лишь демонстрацией поддержки киевского режима.

«Вот только «игры в самолетики» могут дорого обойтись, прежде всего, самим украинцам — платой за затягивание конфликта будут новые жертвы и разрушения. Победа — неизбежно за нами, а F-16 горят так же хорошо, как и Leopards», — заключил парламентарий.