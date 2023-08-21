В Кремле прокомментировали предстоящий саммит БРИКС в ЮАР

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге, в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На сайте пресс-службы отмечается, что в преддверии саммита президент выступит с видеообращением перед участниками Делового форума БРИКС.

Ключевые темы форума будут включать «проблематику возможного расширения объединения, глобальную и региональную повестку дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС». Кроме того, сообщается, что Путин расскажет о приоритетах России в рамках председательства БРИКС в 2024 году.

В заявлении говорится, что главы государств-участников БРИКС проведут встречи с руководителями более чем 50 стран мира и главами исполнительных структур региональных организаций, а итоговые договоренности саммита будут изложены в Йоханнесбургской декларации.