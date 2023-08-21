Кремль анонсировал видеообращение Путина к участникам саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«По традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением», - заметили в пресс-службе.

Уточняется, что речь идет о полноценном участии президента в мероприятии. Очно Россию на саммите представит глава МИД России Сергей Лавров.

В пресс-службе отметили, что в ходе саммита будут затронуты важные аспекты деятельности объединения, а также тема его возможного расширения.

Кроме того, участники встречи обсудят перспективы дальнейшего развития партнерства объединения в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Помимо этого будет рассматриваться мировая и региональная повестка дня.

Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.