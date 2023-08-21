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Захарова прокомментировала планы Таллина по ограничению права голоса россиян

Москва намерена добиваться от профильных международных структур осуждения и недопущения реализации планов Таллина ограничить право голоса на местных выборах для граждан России Белоруссии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова оценила планы Эстонии лишить россиян голоса на выборах
© Пресс-служба МИД РФ

По ее словам, такими действиями местная оппозиция и даже партнеры по правящей коалиции «ставят под сомнение саму конституционность упомянутой затеи» и, особенно, допуская возможность консультирования по этому поводу в профильных судебных инстанциях. При этом из-за того, что законопроект исходит от партии премьер-министра Эстонии Каи Каллас, его могут «продавить в парламенте», считает Захарова.

«Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь», — добавила она.

Ранее стало известно, что Минюст Эстонии подготовил законопроект об ограничении права голоса на местных выборах жителей страны с гражданством РФ и Белоруссии.

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