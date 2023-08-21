Захарова оценила планы Эстонии лишить россиян голоса на выборах

По ее словам, такими действиями местная оппозиция и даже партнеры по правящей коалиции «ставят под сомнение саму конституционность упомянутой затеи» и, особенно, допуская возможность консультирования по этому поводу в профильных судебных инстанциях. При этом из-за того, что законопроект исходит от партии премьер-министра Эстонии Каи Каллас, его могут «продавить в парламенте», считает Захарова.