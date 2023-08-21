Захарова оценила планы Эстонии лишить россиян голоса на выборах

Захарова прокомментировала планы Таллина по ограничению права голоса россиян
Москва намерена добиваться от профильных международных структур осуждения и недопущения реализации планов Таллина ограничить право голоса на местных выборах для граждан России Белоруссии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, такими действиями местная оппозиция и даже партнеры по правящей коалиции «ставят под сомнение саму конституционность упомянутой затеи» и, особенно, допуская возможность консультирования по этому поводу в профильных судебных инстанциях. При этом из-за того, что законопроект исходит от партии премьер-министра Эстонии Каи Каллас, его могут «продавить в парламенте», считает Захарова.
«Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь», — добавила она.
Ранее стало известно, что Минюст Эстонии подготовил законопроект об ограничении права голоса на местных выборах жителей страны с гражданством РФ и Белоруссии.