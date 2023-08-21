Путин 22—24 августа примет участие в саммите БРИКС в формате ВКС

Российский лидер Владимир Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате ВКС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи», — передаёт сообщение ТАСС.

Уточняется, что очно Россию на саммите будет представлять глава российского МИД Сергей Лавров.