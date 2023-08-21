Володин пообещал взять на парламентский контроль возрождение речного транспорта

В России необходимо возрождать внутрирегиональное и межрегиональное пассажирское речное сообщение, это сделает передвижение людей более комфортным и доступным по цене, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В понедельник он провел в Нижегородской области выездное совещание Совета ГД, темой которого стало развитие речного транспорта.

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"Наша страна имеет огромные преимущества. Мы - второе государство в мире по количеству рек, которые соединяют города, населенные пункты. Нам необходимо возрождать внутрирегиональное и межрегиональное пассажирское речное сообщение не только в бассейне реки Волги, но и на других реках", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер напомнил, что 16 регионов находятся на Волге, но при этом нет сообщения между Астраханью и Волгоградом, Волгоградом и Саратовом, Саратовом и Самарой.

Он пообещал, что по итогам совещания будут выработаны конкретные решения, которые затем будут вынесены на обсуждение палаты. Проблему развития межрегионального пассажирского речного транспорта возьмут на парламентский контроль.

"На прошлой неделе состоялось совещание под руководством нашего президента. Государственной Думе были даны поручения. Мы со своей стороны в обязательном порядке сделаем их приоритетом в своей работе с тем, чтобы уже осенью были приняты законы в этой части", - отметил Вячеслав Володин.