Политолог объяснил, может ли БРИКС стать полноценным противовесом G7

«Пекин за последние годы стал основным конкурентом Вашингтона, что и заставило политиков Поднебесной пересмотреть свое отношение к БРИКС. Тем не менее, не все участники организации готовы принять видение России и Китая. Индия и Бразилия, скорее всего, не смогут с той же уверенностью вступить в конкуренцию с США», — отметил Ткаченко.