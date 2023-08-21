Президент Бразилии захотел лично поговорить с Путиным

«Министр [иностранных дел России Сергей] Лавров — очень важный и опытный дипломат, но было бы очень важно, чтобы Россия участвовала в этой встрече со своим президентом. Мы собираемся обсуждать важные мировые вопросы (...), и я очень хотел бы иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным», — сказал бразильский политик.