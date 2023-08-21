Воробьев доложил Путину о сбитых в Подмосковье дронах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил ему о двух беспилотниках, сбитых силами ПВО в Подмосковье в ночь на понедельник, сообщила пресс-служба Кремля.

«Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО», – отметили в пресс-службе Кремля.

В понедельник прошла встреча Путина и Воробьева. Они обсудили подготовку к 1 сентября, развитие Московского транспортного узла и ситуацию с аварийным жильем в регионе.