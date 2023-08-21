Военная делегация Ирана прибыла в Москву
Военная делегация из Ирана во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"Военная делегация вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества", - отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков и командующий Сухопутными войсками ВС Ирана Киюмарс Хейдари договорились о наращивании сотрудничества.
"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях", - отметили в российском оборонном ведомстве.