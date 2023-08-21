Военная делегация Ирана прибыла в Москву

Военная делегация из Ирана во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.