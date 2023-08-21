$93.40-0.34101.48-0.70

Военная делегация Ирана прибыла в Москву

Военная делегация из Ирана во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Военная делегация Ирана прибыла в Москву
© globallookpress.com

"Военная делегация вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества", - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков и командующий Сухопутными войсками ВС Ирана Киюмарс Хейдари договорились о наращивании сотрудничества.

"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях", - отметили в российском оборонном ведомстве.