Воробьев рассказал Путину о подготовке к 1 сентября в Подмосковье

"Педагоги уже начали свою работу, мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растет, и в этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тысяч регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдет в школу, - 38 тысяч. Еще есть время, поэтому 40 будет точно", - сообщил губернатор.