Воробьев рассказал Путину о подготовке к 1 сентября в Подмосковье
В школы Московской области в этом учебном году пойдут около 40 тысяч новых учеников, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей Воробьев.
В начале встречи в Кремле глава государства поинтересовался, как Московская область готовится к началу учебного года.
"Педагоги уже начали свою работу, мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растет, и в этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тысяч регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдет в школу, - 38 тысяч. Еще есть время, поэтому 40 будет точно", - сообщил губернатор.
Губернатор отметил, что учителя и дети из Подмосковья порадовали результатами на школьных олимпиадах.
"Флагман у нас Физтех-лицей, который завоевал в том числе и международные олимпиады по физике, биологии, астрономии. Вы поздравляли их, они мне рассказывали об этом, очень ценят такое признание", - пояснил Андрей Воробьев.
Он заверил, что система среднего образования региона готова к учебному году. "Сейчас пройдет педагогическое собрание, и всему, что связано и с уроками истории, и с точными науками, - мы стараемся уделять максимальное внимание", - добавил он.