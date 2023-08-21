Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести наказание по УК для диггеров

Ввести уголовную ответственность для тех, кто незаконно проникает на подземные объекты городской инфраструктуры, предложил после трагедии в коллекторе Неглинки заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов (ЛДПР). Депутат направил соответствующее обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

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Группа экскурсантов с проводником-диггером отправилась на прогулку по подземным коммуникациям Москвы в воскресенье, 20 августа. Днем столицу накрыл сильный ливень. Коллектор реки Неглинки во время экскурсии затопило водой. Утром в понедельник в районе парка "Зарядье" были найдены тела двух подростков. Затем были обнаружены мертвыми еще одна девочка и мужчина.

Согласно действующим нормам Уголовного кодекса (УК), ответственность предусмотрена только за проникновение на охраняемые подземные объекты.

"Обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры, а также экономическую деятельность на этих объектах, включая проведение экскурсий, и рекламу таких услуг. Это необходимо также и для защиты подземных коммуникаций от проникновения диверсантов и террористов", - написал Чернышов в своем Telegram-канале.