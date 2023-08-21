В Совфеде заявили о страхе украинских солдат управлять западными танками

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) боятся управлять зарубежными танками, так как на них объявлена охота со стороны ВС РФ. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

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«Как известно, украинские военные уже не скрывают, что боятся управлять зарубежными танками, на которые объявлена охота российскими военными», — написала Ковитиди.

Она отметила, что на сегодняшний день танки Leopard «отлично горят» и нет сомнений в предстоящем горении самолетов и другой техники, которую поставляет НАТО на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке Украине истребителей F-16.

Дания подтвердила готовность направить Украине истребители F-16, сообщили в Министерстве иностранных дел королевства. При этом в МИД отметили, что согласны передать украинским ВВС самолеты, «когда будут соблюдены условия для такой передачи».