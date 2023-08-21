В Совфеде сочли «лакомым куском» для Зеленского западную помощь Украине

Цеков напомнил о коррупции на Украине «на всех уровнях, начиная от президента» и заканчивая чиновниками областного и районного масштабов. Сенатор прокомментировал публикацию издания Politico о том, что республиканская партия в США планирует назначить инспектора, который будет контролировать переданные Киеву средства для предотвращения их расхищения. Цеков убежден, что такие действия не смогут снизить уровень коррупции на Украине. По его словам, то, что на Украине коррупция было фактически известно с первых дней независимости страны. В период спецоперации она «приняла огромные размеры».