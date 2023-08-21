Косачев указал на двуличие ООН в отношении жертв терроризма

Организация Объединенных Наций (ООН), с одной стороны, помнит жертв терроризма, с другой — вольно или невольно поощряет самих террористов. Так заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал сообщение на сайте ООН по случаю Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма.

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По его словам, иначе нельзя объяснить многолетнее молчание в связи с массовыми убийствами людей на Украине после переворота 2014 года и «крайне сдержанное» осуждение передачи Киеву кассетных боеприпасов.

Как отметили в ООН, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, провозглашающую Международный день памяти и поминовения жертв терроризма с целью «воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод».

Косачев подчеркнул, что за последние годы международная организация деградировала.

«ООН, с одной стороны, помнит жертв терроризма, с другой — вольно или невольно поощряет самих террористов. Видимо, чтобы было кому сочувствовать на годы вперед», — написал парламентарий на своей странице в соцсети.

По словам Косачева, «слышать голос жертв и пострадавших» и не допускать новых, как призвали в ООН, можно с помощью внятной оценки «прежним и нынешним действиям руководства Украины уже сейчас».

«Если бы это было сделано своевременно и без оглядки на геополитику, возможно, нынешние трагические события развивались бы по другому, более благоприятному сценарию. Но лучше поздно, чем никогда», — добавил парламентарий.