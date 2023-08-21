Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) имеет потенциал для нахождения точек соприкосновения по самым сложным вопросам. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для южноафриканского журнала "Убунту".

"Действительно, нам есть что предъявить нашей общественности. Совместными усилиями в БРИКС удалось сформировать культуру диалога, основанную на принципах равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга. Это помогает нам находить точки соприкосновения и "развязки" даже по самым сложным вопросам", - отметил министр.

Он подчеркнул, что место и значение объединения БРИКС, его возможности влияния на формирование глобальной повестки дня определяются объективными факторами. "Цифры говорят сами за себя. Население государств объединения составляет более 40%, а территория превышает четверть мировой суши. По прогнозным оценкам экспертов, в 2023 году "пятерка" обеспечит около 31,5% мирового ВВП (по паритету покупательной способности), в то время как доля Группы семи по этому показателю упала до 30%", - подчеркнул он.

"Сегодня стратегическое партнерство в рамках БРИКС набирает обороты. А само объединение предлагает миру созидательные, устремленные в будущее инициативы, направленные на достижение Целей устойчивого развития, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, здорового роста мировой экономики, урегулирование конфликтов, борьбу с изменением климата, в том числе через призму справедливого энергоперехода", - отметил Лавров.