Посол Бердыев заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС

Посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от России Марат Бердыев выразил надежду на возвращение региональной платформы к конструктивной работе по завершении председательства США.

«Сожалеем, что деструктивные решения американцев негативно отражаются на продуктивности АТЭС», — цитирует посла РИА Новости.

Кроме того, дипломат выразил надежду на то, что в США «возобладает здравомыслие».

Ранее в Белом доме заявили, что США обеспечат «надлежащее участие» России в саммите АТЭС в Сан-Франциско.