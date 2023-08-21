Посол Бердыев заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС
Посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от России Марат Бердыев выразил надежду на возвращение региональной платформы к конструктивной работе по завершении председательства США.
«Сожалеем, что деструктивные решения американцев негативно отражаются на продуктивности АТЭС», — цитирует посла РИА Новости.
Кроме того, дипломат выразил надежду на то, что в США «возобладает здравомыслие».
Ранее в Белом доме заявили, что США обеспечат «надлежащее участие» России в саммите АТЭС в Сан-Франциско.
Позже США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС.