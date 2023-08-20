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Захарова отреагировала на слова Зеленского о Белгороде и НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обменять Белгород на членство в НАТО. Ее слова передает РИА Новости.

Захарова отреагировала на слова Зеленского о Белгороде и НАТО
© globallookpress.com

Захарова с иронией отметила, что у украинского лидера, «видимо, случилась передозировка».

Зеленский заявил, что Киев может обменять Белгород на членство в НАТО

Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО на брифинге в Дании, куда приехал с визитом 20 августа. Таким образом он ответил на заявление директора личного аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Украине членства в альянсе в ответ на согласие уступить России утраченные территории.

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