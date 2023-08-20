Лавров назвал непременное условие диалога с Западом

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал признанием Западом права России на суверенность и защиту своих интересов непременным условием диалога. Свою позицию глава внешнеполитического ведомства озвучил в беседе с журналистом «Международной жизни».

«Западу следует осознать и другое: Россия будет защищать своих людей и свои жизненные интересы всеми средствами», - заявил Лавров.

Он подчеркнул бесперспективность противостояния Запада с Россией и возможность решения спорных вопросов за столом переговоров, средствами дипломатии.

«Будет лучше, если наши оппоненты как можно скорее поймут полную бесперспективность конфронтации с Россией и перейдут к более цивилизованным, политико-дипломатическим способам обеспечения баланса интересов», - резюмировал Лавров.

Напомним, что накануне Лавров выразил сомнение по поводу возможности переговоров между Россией и Западом по Украине.