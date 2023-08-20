Захарова прокомментировала атаку ВСУ на железнодорожный вокзал в Курске

МИД РФ решительно осудил атаку украинского БПЛА на железнодорожный вокзал в Курске - очередной теракт преступного киевского режима. Задача денацификации и демилитаризации Украины становится абсолютным приоритетом российской внешней политики.

Об этом говорится в опубликованном заявлении представителя МИД Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», - заявила Захарова.

По ее словам, украинские националисты нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры, мирным жителям Курска.

Захарова напомнила, что нынешнее здание вокзала построено на месте разрушенного гитлеровскими бомбардировками в 1943 году. Поэтому украинские националисты «в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны».

«Это – вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запекшейся крови солдат, спасших мир от фашизма», - отметила представитель МИД.

Она добавила, что «последышей гитлеровских прихвостней С.Бандеры и Р.Шухевича» ждет бесславный конец, а задача денацификации и демилитаризации Украины становится абсолютным приоритетом российской внешней политики.

Ночью 20 августа украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в Курске – архитектурную жемчужину города, один из красивейших вокзалов России.

В результате атаки пострадали крыша, фасад и первая платформа, есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.