МИД РФ отметил отсутствие реакции от международных организаций на убийство Дугиной

Россия так и не услышала от международных организаций реакцию на убийство журналистки Дарьи Дугиной и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с годовщиной со дня убийства украинскими спецслужбами Дугиной.
"Спустя год после трагической гибели Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной коллективным Западом (беззубый комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле с сожалением о смерти Ростислава Журавлева не в счет)", - указала дипломат.
"Лицемерие, деление на плохих и хороших, своих и чужих журналистов - вот что превалирует в деятельности этих структур. В очередной раз обращаем внимание международных правозащитных организаций и судебных инстанций на то, как грубо попираются права журналистов, используются в отношении них террористические методы", - добавила Захарова.