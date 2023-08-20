МИД РФ отметил отсутствие реакции от международных организаций на убийство Дугиной

"Спустя год после трагической гибели Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной коллективным Западом (беззубый комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле с сожалением о смерти Ростислава Журавлева не в счет)", - указала дипломат.